Valérie SOCCORSI

Je suis une professionnelle de la vente dans le secteur des services.

Mes premiers pas dans le monde professionnel se réalisent sur une fonction marketing. Très vite, et un petit peu par hasard, on me fait confiance et on me propose de travailler comme commerciale dans le secteur du transport. J’ai tout de suite compris que j’allais me réaliser dans ce métier, que je vis comme une belle aventure humaine et qui m’enthousiasme chaque jour davantage.



Mon parcours professionnel présente deux grandes phases. D'abord, pendant 16 ans, j’ai occupé différentes fonctions commerciales terrain. Puis,depuis 2013, j’évolue sur des fonctions managériales. Mon moteur : coacher, partager, transmettre afin de donner toutes les clefs de réussite à mon équipe dans une relation bienveillante.



Aujourd’hui, je suis responsable régionale des ventes chez XPO Logistics, prestataire mondial de la Supply chain dans la division Transport.



Parce que je crois que nous apprenons tous les uns des autres,

parce que je crois qu’ensemble nous pouvons construire de vrais projets et aller plus loin,

chaque jour nous accompagnons et aidons nos clients à répondre à leurs engagements et à leurs enjeux pour développer leur business.



Vous voulez :



⇾ conquérir de nouvelles parts de marché

⇾ monter en gamme

⇾ exporter

⇾ développer votre éco-responsabilité



XPO logistics associe la qualité de service et l’efficacité d’un expert à l’écoute de ses clients.

Quels que soient vos process, vos contraintes, vos marchés, votre implantation géographique, XPO saura piloter les solutions et les services qui participent à la productivité de votre activité.

Mettre notre savoir-faire et notre excellence opérationnelle à votre service, tel est notre objectif au quotidien.



Alors connectons nous sur LinkedIn et rencontrons nous



06 25 91 22 47 - valerie.soccorsi@xpo.com



Expertises : vente, prestations de service, management, développement business, équipe commerciale, stratégie commerciale, client



Mes compétences :

Business development

Coaching

Transport

Vente

Stratégie commerciale

Management

Négociation