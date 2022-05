- Responsable de projets R&D.

- Responsable d'une formation sur l'hydratation - Transfert des connaissances

- Coordination de plusieurs partenaires européens.

- Développement de nouveaux traitements (publications).

- Encadrement de stagiaires et techniciens.



Compétences techniques:

- Hydratation du ciment / ciment composé.

- Réactivité du clinker et ciment portland.

- Contribution au développement produits (additifs, imprégnants).

- Technique et caractérisation physico-chimique du suivi de l'hydratation du ciment en présence de "SCMs".

- Technique et caractérisation de la microstructure

- Formulation de béton, d'additifs

- Performances hydrofuges et mécaniques

- Durabilité





2011-now: Ingénieur de recherche à l' IFSTTAR (ex Laboratoire central des ponts et chaussées)

2007-2011: Thèse industrielle à l'étranger réalisé à l'Ecole Polytechnique de Bruxelles en collaboration avec le groupe industriel Dow Corning, le CRIC (centre de recherche des cimentiers belges et l'IBAC (Institut de recherche en Allemagne)

2006-2007: Diplôme de master II recherche en sciences appliquées, l'Ecole Polytechnique de Bruxelles

2004-2005: Diplôme de master II recherche en chimie moléculaire et procédés propres à l'université de Bourgogne

2002-2005: Diplôme d'ingénieur en sciences des matériaux, ESIREM de Dijon



Langages:

Parle, écrit et lit couramment le français et l'anglais

Bonne connaissance de l'allemand et notions d'espagnols et de néerlandais



e-mail: valerie_spaeth@yahoo.fr



Specialtés: management de projet, expertise en caractérisations physique, chimique et mécanique de la nanostructure à la macrostructure, bonne expérience de travail dans un environnement multiculturel



Mes compétences :

Polymères

Matériaux composites

Matériaux