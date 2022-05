Valérie SPILMAN

Un BTS en poche après une formation accélérée de 8 mois, les concours de l'Education Nationale m'amènent aujourd'hui à travailler dans un Lycée auprès des élèves.



Après un parcours professionnel essentiellement effectué dans la presse et l'évènementiel, j'ai acquis un certain nombre de compétences qui me sont évidemment très utiles aujourd'hui.



DOMAINES DE COMPETENCES



- Assistanat administratif et/ou commercial, marketing

- Interface entre les différents services d'une entreprise

- Prise de rendez-vous et gestion de planning

- Vente, prospection, sourcing

- Négociation auprès de grands comptes et leaders d'opinion

- Gérer un portefeuille clientèle, fournisseurs ou prestataires

de services

- Conception d'outils marketing français et également bilingues

français/anglais

- Mise en place de partenariats avec les média français et

étrangers

- Suivi de budget

- Recruter et former une équipe

- Manager une équipe

- Coordonner les activités transversales d'un projet

- Connaissance de l'univers de l'évènementiel et plus

particulièrement celui de l'organisation de salons tant au

niveau commercial que marketing, technique ou budgétaire

- Maîtrise du Pack Office

- Maîtrise de logiciels de bases de données (Access, Cegid,...)

- Anglais utilisable professionnellement



