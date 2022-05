Valerie SULTAN

Après un cursus littéraire en Sciences Humaines & Sociales, j'ai intégré l'Ecole Française des Attachées de Presse de Paris. Diplômée en 2005, j'ai effectué plusieurs stages et missions en agences, en mairie mais aussi au sein d'une rédaction presse.

En Août 2007, j'ai rejoint l'agence de conseil en communication et relations presse BG Presse où j'ai occupé pendant plus de 5 ans, le poste de Chef de projets pour le compte d'annonceurs dans des secteurs variés allant de l'industrie à la beauté (ID LOGISTICS ; ASL-OVERSEAS ; PARASHOP ; Parfumeries DOUGLAS ; Cosmétiques POLAR ; ROCHE BOBOIS ; SIA...)

Durant ces 5 années j'ai acquis l'expérience et les techniques liées aux différentes fonctionnalités du métier. J'ai coordonné des opérations de communication lors d'acquisitions de sociétés, d'IPO ou de PSE...



Aujourd'hui, je suis en poste au sein de l'agence ETYCOM.



Mes compétences :

Informatique

logistique

relations publiques

relations presse

communication

attachée de presse

décoration