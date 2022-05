Valérie SULTANA

Chargée des Partenariats et des Projets d'Innovation :

- Assurer une veille sur les appels à projets,

- Sensibiliser et informer les chercheurs

- Accompagner au montage de projets

- Établir le budget et les documents administratifs



Assistant Prévention :

- Conseiller et assister le directeur et les acteurs de la prévention

- Poursuivre la démarche d’évaluation des risques professionnels

- Mettre en place des actions d'Information et de sensibilisation

- Organiser les équipes de secours



Mes compétences :

Conduite du changement

Organisation

Montage de projets

Gestion de projet

Accompagnement