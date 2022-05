Valérie SUPTIL

Ayant découvert le monde du Web et des moteurs de recherche en 2000, j'ai appris au fil des années dans mon travail et avec des apprentissages sur des sites personnels.

J'ai tenté de suivre les évolutions des moteurs et de la toile tout simplement. Je ne sais combien de sites sont passés sous mes yeux :)



La qualité d'un référenceur : La polyvalence (Se O, A, M), le savoir de la Recherche et les mains dans le cambouis.

J'ai donc "quelques" références en SEO (optimisation, conseil, étude, suivi, analyse) et SEA (campagnes Adwords, mais ce n'est pas mon dada).



Plutôt peu "websociale" j'ai tout de même tenté quelques découvertes dans ce monde, et je suis désormais chef de projets pour optimiser au mieux la stratégie digitale des clients.



Mes compétences :

Curiosité

Discrétion

Orthographe

Planning

Rigueur