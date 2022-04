François QUEMENEUR

Au cours de mes 8 ans d’expérience en R&D, en France et à l’étranger, je me suis investi dans la conception et la réalisation de projets pluridisciplinaires. J’ai développé une expertise scientifique et technique dans différents domaines de la physique, la chimie et la biologie.



Je recherche actuellement un poste de Chercheur / Ingénieur R&D en physico-chimie, où je pourrai m’investir et utiliser mes compétences pour mener à bien des projets de recherche novateurs et relever de nouveaux défis.





Mes compétences :

Biophysique

Biotechnologie

Nanotechnologie

Physico-chimie

R&D

Veille technologique

Encapsulation et vectorisation

Matière molle

Microfluidique