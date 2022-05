Louis-Marie ESSEMNEME

EXPERIENCES:

Mars-Oct 98: Hôpital Jamot à Yaoundé (psychiatrie adulte) Suivis individuels.

Fév-Avril 00: Centre Hospitalier Spécialisé de St Egrève (Grenoble) Suivis individuels et groupes (adultes). Ateliers contes et expression.

11/01-06/02: Centre Médico-psychologique de Perrache. Suivi de groupe, adultes.Ateliers d’expression théâtrale.

10/04-06/05: CHU de Grenoble, Département d’hépatogastro-entérologie, Unité B: Consultation psychologique interne. (Adultes)

2001-2004: Artiste-Créateur de spectacle vivant « Association pour l’Expression Théâtrale des Handicapés Intellectuels » (APETHI) à Voiron.

2003-2006: Moniteur Educateur Adjoint chargé de la surveillance de nuit. Maison d’enfants « La Courte Echelle » à Jardin (Vienne).

Oct 06… Psychologue clinicien en exercice libéral



COMMUNICATIONS, RECHERCHES ET PUBLICATIONS

-« Analyse psychologique des mécanismes du lien et de la rupture chez la personne exilée : quelques perspectives d’accompagnement », Journées d’études doctorales de l’université de Savoie (21/02/04).Publication à paraître in Lien et rupture, Editions du Pôle, Chambéry, 2006.



-« Schéhérazade et les corps jouissifs : Réflexion psychopathologique sur les fondements culturels de la violence conjugale ». Journées d’études sur « Corps et imaginaire » de Grenoble (1er/12/05) Publication à paraître in Approches imaginaires du corps et de la corporéité, Grenoble, 2006.



-« Corps en chantier dans le théâtre et régénérescence : Une perspective ludique du soin psychique. » Journées d’études sur « Corps et imaginaire » de Grenoble (13/02/06). A paraître In Corps, transgression et sacralité, Grenoble 2006



-« Psychothérapie de soutien auprès de parents souffrant d’affections hépato-gastroentérologiques ».



-« Analyse des incidences psychologiques et contextuelles dans l’apparition d’une rectocolite hémorragique à travers le Test de Frustration et le Hand Test. Etudes menées au CHU de Grenoble. UnitéB Hépato gastroentérologie

Oct 2004-Juin 2005



-« Approche psychopathologique de la maladie de Crohn : Analyse pour une prise en charge pluridisciplinaire. » Colloque International de Psychopathologie. Aix-en-Provence (05/06) A paraître dans les Actes du colloque.