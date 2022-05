Valérie TAIEB

Actuellement en recherche active d'un nouveau poste, je souhaiterais faire évoluer mon profil vers un poste de responsable commerciale en hôtellerie.

Travailler et dynamiser une équipe, affronter de nouveaux challenges, restructurer une entreprise ou un service sont les compétence dont je dispose et que je souhaite proposer à une nouvelle entreprise.

Ma connaissance de l' univers évènementiel me permet également de postuler vers un poste de responsable évènementiel au sein d'une entreprise ou d'un groupe de restauration.

Mon métier : élaborer la stratégie de communication et d' image d une entreprise tout en développant et dynamisant son service commercial. Mes atouts : ma rigueur, mon dynamisme, ma connaissance de l univers du luxe et ma capacité à créer et à lancer - ou relancer - un lieu tout en gérant toute la partie opérationnelle liée à l activité de cet endroit. Mon sens de l'adaptabilité me permet de collaborer avec tout type d intervenant.



Mes compétences :

Chargée de clientèle

Luxe

Communication

Commerciale

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel