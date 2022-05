HEC 1982 et Avocat au barreau de Paris, Valérie Tandeau de Marsac est un avocat conseil qui a choisi de se mettre au service des entreprises patrimoniales et familiales.



Son cabinet VTM Conseil, FamilyBusinessLaw, membre du centre d’expertise JeantetFamily, accompagne les chefs d’entreprises et les actionnaires familiaux pour les aider à traiter la dimension juridique et fiscale des problèmes auxquels ils sont confrontés.



Son approche transversale et pluridisciplinaire s’appuie sur 30 ans d’expériences professionnelles très diversifiées, en entreprise, en banque d’affaires, et en cabinets pluridisciplinaires, ainsi que sur sa double formation HEC/Droit.



Son offre de services couvre la gouvernance, les opérations de développement, en France ou à l’international, la cession/transmission de l’entreprise, la philanthropie (fondations, fonds de dotation), ainsi que la préservation et la gestion d’actifs immobiliers.



Grâce à sa formation de médiateur et à sa longue expérience de la négociation, elle a aussi acquis le savoir-faire nécessaire pour traiter ou prévenir les conflits qui peuvent survenir entre actionnaires familiaux, par la recherche de solutions transactionnelles.



Elle est l’auteur de deux ouvrages sur les entreprises familiales: "Guide Pratique des Entreprises Familiales" (Eyrolles 2011) et "L'entreprise familiale, un modèle pour l'avenir et pour tous" (Lignes de Repère), réalisé avec l’EDHEC Center for Family Business.



Elle exerce aussi des mandats associatifs (Présidente de voxfemina, Paroles d’Experts au Féminin, Membre du Comité Directeur de CroissancePlus) et en entreprise (membre du Conseil de surveillance de Microcred).



Elle a été membre du Conseil de l’Ordre au Barreau des Hauts de Seine, Président de la Commission Nouvelles Technologies, de 2002 à 2008.



Distinction professionnelle : nominée Prix Trajectoire HEC au Féminin 2010.



Mes compétences :

Transmission d'entreprises

Contrats internationaux

Conseil juridique

Négociation

Droit des affaires

Partenariats

Fusions acquisitions

Entreprises Familiales