Valerie TELLIER - BRACQUEMART

Bonjour,

Passionnée par la vente et le contact avec le client,je souhaite mettre en valeur mon savoir-faire et mon savoir-etre.

En effet,j'ai occupé plusieurs postes de vendeuse confirmée et étant responsable en pret à porter,maroquinerie et accessoire.

Cette expérience que j'ai acquise depuis de nombreuses années m'a permis de cerner les besoins d'une clientèle internationale aussi variée qu'exigente.

Actuellement en congé parental,car étant depuis le mois de février 2011 licencié économiquement,

je souhaite mettre mes qualités au service d'une entreprise en pleine expansion.