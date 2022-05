Valérie TERRADE LEVESQUE

Ingénieur ESI-SUPINFO (1992)



Architecte Réferent Cloud.



Mes premières années de carrière en SSII m’ont permis de construire un fort bagage technique d’ingénieur système pour le compte de divers clients. En 1999, j’intègre Bouygues Telecom et participe à son évolution en tant qu’architecte MOE puis architecte technique SI. Je définis et mets en place des infrastructures en respectant les enjeux stratégiques de la direction (low cost, virtualisation, offres de service) ainsi que des solutions à fort budget « à la pointe de la technologie ». Je mène également des missions d’expertises et de conseils transverses (PRA, sécurité réseau, stockage, web etc..). Actuellement je travaille sur la creation d'un cloud prive multi-tenant sous VMware 5.1 & HP OO/CSA et participe activement a l'élaboration et l'intégration de toutes les couches.



Passionnée par mon métier, force de nouvelles propostions et toujours en quête de technologies innovantes, je mets tout en oeuvre pour trouver l'infrastructure en meilleure adéquation avec les besoins clients pour les projets que je traite.



Je suis a l'écoute du marché pour éventuellement intégrer une nouvelle structure chez le client final en région parisienne coté sud ouest (saint Quentin en Yvelines, Velizy).



Mes compétences :

Stockage

Clusters haute disponibilité

WEB

Réseaux et sécurité

Virtualisation

Base de données

Operating system

AIX

REDHAT

SAN

PERFORMANCE

CAPACITY PLANNING

SOLARIS

ARCHITECTE

ORACLE