Valerie TIEFENBRUNNER

Depuis janvier 2005

Groupe CEGID, éditeur de logiciels de gestion



►Responsable Ventes Indirectes France Nord

Développement de l’activité Ventes Indirectes au sein du groupe

En cadrement d’une équipe de 6 Ingénieurs Commerciaux Ventes Indirectes

Prospection, recrutement et animation d’un réseau de partenaires (VAR, SSII, EOM) pour la distribution et l’intégration de solutions ERP, fiscales et décisionnelles pour le mid-market.

Participation à la définition de la stratégie commerciale.







Juillet 2001-janvier 2005

CEGID Business Intelligence, filiale du Groupe CEGID, éditeur de solutions de reporting décisionnel.

► ►Responsable Partenaires

Création et développement de « l’activité indirecte » chez CBI.

Encadrement d’un Ingénieur Commercial Ventes Indirectes

Prospection, recrutement et animation d’un réseau de partenaires (VAR, SSII, Cabinets Conseils, EOM) pour la distribution et l’intégration de solutions de business intelligence auprès de PME-PMI et de grands comptes.

Définition de la stratégie commerciale et du cadre contractuel ;

Mise en place de plans d’accompagnement commerciaux, techniques et marketing ;

Encadrement d’un Ingénieur Commercial Ventes Indirectes ;

Participation à la stratégie globale de l’entreprise (membre du Comité de Direction).

25 revendeurs et une dizaine d’intégrateurs nationaux recrutés ; CA licences 2004 : 520K€



Mes compétences :

Management

Encadrement

Business Intelligence

Reporting

ERP