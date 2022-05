Valérie TORRES

Titulaire d'un BTS action commerciale, d'une licence AES, suivi d'une formation de droit, j'ai exercé le métier de clerc de notaire habilité à recevoir les actes durant 7 ans, totalement autonome tant au niveau comptable qu'au niveau rédactionnel.



Agée de 33 ans, motivée, rapide, rigoureuse, et pourvue d'un grand sens d'adaptabilité, spécialisée en droit de l'urbanisme et la promotion immobilière, je souhaite aujourd'hui donner une nouvelle orientation à ma vie professionnelle, tout en mettant mes connaissances et mes compétences juridiques et commerciales à profit.



Ayant suivi de leur mise en place à la signature d'actes authentiques des lotissements comme des programmes en VEFA, je pense être aujourd'hui complète dans le suivi et l'organisation des opérations immobilières.



Mon profil juridique et commercial peut être un plus pour votre société.





Mes compétences :

COMMERCE

Construction

Droit

Droit urbanisme

Urbanisme

Vente

l'expérience