Valérie TOUILLON-RENAUD

Après une formation à l’ESC Lille -option management des Ressources Humaines- et un master 2 GRH et Relations du Travail (CIFFOP), j’ai intégré Schneider Electric où j’ai découvert la pratique opérationnelle de la fonction RH. Très rapidement on m’a confié des responsabilités RH sur des sites et la conduite de projets de Développement RH. Ensuite j’ai rejoint Transgourmet pour créer la fonction RH localement. Enfin j’ai pris la responsabilité de la fonction sur un site de Rhodia- membre du Groupe Solvay.



La spécificité de mon parcours réside principalement dans la création de mes postes ou le développement de projets innovants.



Mon souhait est de rejoindre une société internationale afin d'appréhender la gestion des ressources humaines dans un environnement multiculturel.