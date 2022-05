Valerie TRAVART

Bonjour,

J’ai eu pendant 8 ans le poste d’« ingénieur méthodes », pour BERU d’abord, puis pour Contitech Anoflex ensuite.

Durant ces 8 années, j’ai fais de l’amélioration continue, j’ai travaillé sur les process des nouveaux produits (gammes dans SAP), j’ai pris en charge des projets d’investissement, ….



Puis en 2010, j’ai eu l’opportunité d’évoluer vers le poste de « responsable des devis ». Depuis, j’ai en charge de construire les prix de revient pour les projets à venir en intégrant le Process, la Matière, les Outillages et les Investissements. Je dois également analyser les coûts et les marges sur les produits déjà séries. Je travaille avec le BE, l’industrialisation, le contrôle de gestion, les achats, les commerciaux…



J’ai aussi la chance d’avoir le rôle de Key User SAP pour le module PP (OF, MRP, articles, gammes, postes de charge, outillages....). Déjà dans ma première entreprise (BERU), j’ai pu participer au transfert de l’AS400 sous SAP. Depuis, j’ai toujours eu à travailler avec SAP : pour les gammes, les postes de charge, les outillages, la codification des articles, le calcul de coût de revient…. C’est un outil que je connais bien et qui m’enthousiasme !









Mes compétences :

SAP