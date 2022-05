Valerie TRIPPS

Organisatrice en maîtrise d'ouvrage, j’ai eu en charge ou participé à des projets d’adaptation ou de refonte d’application de gestion.

Ce qui me plait dans ce poste c'est le challenge que représente chaque projet et le travail d'équipe.

Le dynamisme, la communication, la méthode et la rigueur sont des qualités qui m’ont été nécessaires tout au long de mon parcours professionnel.



Je souhaite exercer mes compétences en tant que Chef de Projet en prenant la responsabilité de missions d’optimisation et/ou de refonte de process ayant une dimension transversale.



Mes compétences :

Formation

Gestion de projet

Maîtrise d'ouvrage

Management

Méthode & organisation

Organisation