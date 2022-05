Valérie ULCAK

Intéressée à la fois par les énergies renouvelables, les énergies solaires ainsi que les matériaux, leurs techniques d'élaborations et de caractérisation, j'ai réalisé 2 stages dans l'élaboration de couches minces pour application sur des cellules solaires photovoltaïques, ainsi que leur caractérisation.



Le premier au laboratoire PROMES (PROcédés et Matériaux et Energie Solaire) ou j'ai travaillé sur la réalisation de couches anti-reflet par voir PACVD à pression atmosphérique.



Le second, mon stage de fin d'étude à l'IRDEP (Institut de Recherche et Développement sur l'Energie Photovoltaïque) ou je travail sur une nouvelle voie de synthèse dans le but de réaliser un absorbeur solaire sans indium, par co-électrodépot.



Je recherche actuellement un emploi d'ingénieur process ou d’ingénieur caractérisation en recherche et développement dans l'élaboration et/ou la caractérisation de matériaux pour le domaine des énergies solaire





Mes compétences :

Caractérisation des matériaux

Matériaux

Programmation

Elaboration de materiaux

Rédaction technique

Métallurgie

Énergie solaire

Couches minces

Caractérisation mécanique

Électrochimie