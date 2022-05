Valerie VALERO

Peintre, Scénographe.





Diplômée de la Villa Arson en scénographie, Valérie Valéro mène depuis une vingtaine d'années un travail pictural qui se nourrit de ses expériences personnelles mais aussi de ses rencontres dans le domaine du spectacle vivant et du cinéma.

La mise en espace d’objets du réel, que ce soit au travers de propositions scéniques ou plastiques, est une continuité de son travail pictural.



Chef Décoratrice ( Production Designer )

sur 4 films longs métrages, 6 téléfilms, 2 séries TV et 13 courts-métrages ;

Ensemblière ( Set Decorator ) ou 1ere Assistante :

sur 6 longs métrages, 8 films TV, 6 séries TV et 3 magazines TV

A travaillé avec Lucas Belvaux, Robert Guédiguian, Robert Enrico, Eléonore Faucher, Caroline Huppert...





Valérie Valero has been working professionally in Audiovisuel for the past 20 years, most notably with Agat Films, ex Nihilo, Téléimages, Maia Films, Mars International, France 2, Studio 107, SFP, JLA création…





Mes compétences :

Gestion de projet

Histoire des arts

Création graphique

Designer

Art

Audiovisuel

Théâtre

Scénographie

Management de projet

Culture