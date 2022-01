Valérie VAN RECHEM

Originaire de Bruxelles, j’ai vécu à l’île de la Réunion de 2008 à 2016. J’ai alors modifié mon parcours professionnel après un travail personnel à travers diverses techniques innovantes, issues des neurosciences. Elles m’ont permis de vivre de nombreux changements, de vaincre mes peurs et d’avancer dans le sens désiré. Déclenchant des résultats spectaculaires sur ma personne, je décide de me former en "Développement Personnel et Coaching" dans un institut parisien reconnu pour aider, à mon tour, les autres à réaliser les changements souhaités dans leur vie. Pour affiner mes connaissances et acquérir des outils innovants, je me forme également en E.F.T, Mbraining et PSYCH-K®, des techniques innovantes et efficaces.



Mes compétences :

J'utilise des techniques issues des neurosciences: