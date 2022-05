Valerie VASSEUR

J'ai pu m'initier au monde de l'intérim jusqu'au mois de novembre chez Expectra sur le pôle comptabilité, finance & fonctions support, comme manager avec une équipe de 7 personnes, spécialisé sur le recrutement hautes compétences.Cette dernière mission m'a passionnée tant sur le plan humain que commercial. Grâce à celle-ci j'ai pu utiliser ma réactivité, mon sens du contact humain, ainsi que mon état d'esprit positif au service des entreprises, avec succès.

J'ai 15 ans d'expérience dans le management en centre d'appels et service clients (TYCO/ADT, SFR) et télémarketing (Téléperformance, Phonemarketing).

Pendant l'année 2005 j'ai pu lancer un centre d'appels en émission et réception d'appels pour une entreprise sur la région Rhône Alpes, ayant en charge le recrutement,la mise en place des procédures, le développement commercial, calcul des budgets, mise en place des formations.

Fixer des objectifs cohérents, optimiser l'utilisation des compétences disponibles, planifier, dynamiser le capital humain pour mener en parallèle les différentes actions pour la réussite des projets est ma mission en management depuis plusieurs années en tant que responsable de production.

Afin de concrétiser mon parcours j'ai lancé un autre centre d'appel en 2009 pour le profit de deux clients, spécialisé sur la gestion back office e-commerce, prise de commande en réception, gestion service client en débordement, prise de rendez-vous, gestion planning, vente en ligne, qualification de fichier, conseiller et accompagner en service client.

Décembre 2011 sur 17 mois Formatrice en vacation pour l'école supérieur ESA du groupe AFC, sur les parcours CRCD, BTS NRC, Assistant co.

De mai à fin novembre 2013 mission en développement produits (produits d'assurances) sur 5 centres d'appels dont en offshore.

Depuis septembre 2014 j'ai intégré le numéro mondial en assurance en tant que chargé de clientèle en gestion de patrimoine épargne et protection.





Mes compétences :

Manager

Centre d'appel

Formation

Recrutement

Ressources humaines