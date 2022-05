Actuellement Responsable Marketing Communication chez Sopra HR Software, mon rôle consiste à piloter le marketing opérationnel France : réalisation de newsletters internes, documents commerciaux et plaquettes, rédaction de communiqués de presses, animation du site web et organisation des événements internes et externes.



Grâce à mon cursus et à des expériences réalisées au sein de grandes entreprises (Printemps Haussmann,BNP Paribas), j’ai pu acquérir des compétences en communication ainsi qu’une capacité à travailler en équipe tout en restant autonome.



Réactive, organisée et créative, je possède une certaine aisance relationnelle qui me permet de m’adapter rapidement à de nouveaux environnements. De plus, ma polyvalence et mon enthousiasme associés à ma capacité d’écoute sont des atouts majeurs.



N'hésitez pas à me contacter.



Valérie VAUDRY



Mes compétences :

Photoshop

Gestion de projets

Rédaction

Marketing

Communication

SIRH