Valérie VERGÈS

* 15+ ans d'expérience a l'international, grands groupes et start-ups

* BtoB / BtoC - Annonceur et agence

* Strategie, Marketing, Communication

* Etude, analyse, proposition, planning et gestion de projets transverses complexes

* Industries - IT (travel, electronics, optics) ; Fashion & Textile ; Advertising



Mes compétences :

Chef de produit

Communication

Édition

Evénementiel

Gestion de projet

International

International management

Management

Marketing

Média

Production

Promotion

Publicité