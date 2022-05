Valérie VILLATTE

Metteur en scène de théâtre et artiste peintre, je travaille dans les arts en général. J'essais de découvrir toujours de nouvelles techniques, et d'innover mes cours. Je travaille principalement avec les enfants, aujourd'hui disponible à 100/100. Mes activités tournent autour de la peinture mixtes dont la peinture au café et le tatouage éphémère, le clown théâtre, la mise en scène et des écritures de scénarii. Mes activités ont fait leurs preuves, j'aime ce que je fais et je vous invite à connaître mon univers professionnel. Je me déplacerai sans problème pour me présenter...



Mes compétences :

Internet

Photographie

Coaching scolaire