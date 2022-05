Valérie VINCENT-GENOD

Suite à un doctorat en linguistique et sémiotique utilisant des procédures informatiques pour analyser des textes littéraires, j'ai complété ma formation par des études multimédia : Mastère aux Beaux Arts puis aux Gobelins.



Après 3 années d'expérience en agence de communication en tant que chef de projet multimédia chez Mappemonde (agence photo et multimédia) puis manager d'une filiale pour le groupe Richemont (Cartier, Baume et Mercier, Lancel…),

j'intègre Cbleu, agence de communication interactive en tant que directrice du développement en 2003.



Mes missions : donner son premier élan une agence qui débute, développer son porte-feuilles clients, sa stratégie commerciale. Gérer les comptes clients, les projets.

De petite taille, cette agence demande une forte réactivité, de la polyvalence, un goût pour l'innovation et une forte créativité.



Ces critères correspondent à ce qui m'intéresse dans un poste. La mobilité, l'aspect internationnal des projets sont également au coeur de mes centres d'intérêts.



Mes compétences :

Management de projet

Conseil en communication

Ergonomie produit et web