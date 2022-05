Valérie VISSAC

Mon expérience professionnelle m’a permis d’intervenir dans des secteurs variés tels que les services, la banque, l’industrie (télécom, automobile, métallurgie, textile, informatique…) auprès d’une population essentiellement de cadres.



Mes compétences sont orientées dans les domaines de l’accompagnement individuel et collectif de candidats en transition de carrière, les bilans de compétences,les assessments et les évaluations.



Le fil conducteur de ma carrière a toujours été l'humain et la recherche de solutions adaptées à chaque individu.



Certifications MBTI, SOSIE, tests d'aptitudes intellectuelles, IRMR, PNL



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Formation

Gestion de projet

Mobilité interne

Mobilité externe

Ressources humaines

Bilan de compétences

Conseil en recrutement