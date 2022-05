Valérie VITROLLES

Nous sommes Ayming, groupe de conseil en business performance issu du rapprochement entre Alma Consulting Group et Lowendalmasaï, deux leaders européens du conseil en amélioration de la performance des entreprises.

Notre métier est de vous accompagner au quotidien pour vous aider à faire émerger et à développer votre performance globale et de faire en sorte qu’elle soit, pour vous, une source de création de valeur sur le long terme.

Implanté dans 16 pays d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie, Ayming propose une offre de conseil à forte valeur ajoutée pour vous accompagner dans l’amélioration et le développement de performances créatrices de valeur dans 4 grands domaines d’expertise : les Ressources Humaines, les Opérations (achats stratégiques et indirects, BFR, Supply chain), la Finance et l’Innovation.



La Business Line HR Performance propose des solutions de conseil, de logiciels et d’économies permettant aux décideurs RH et préventeurs d’engager des démarches vertueuses de performances qui reposent à la fois sur les deux dimensions économiques et humaines.



