Valérie VOILLEREAU

DOMAINES DE COMPETENCES :



Dans le travail d’équipe :

* Recrutement, animation, coordination et motivation des différents collaborateurs autour d’un projet



En communication :

* Élaboration et réalisation d’opérations de collecte de fonds et évènementielles

* Recherche, négociation et fidélisation des actions en partenariat

* Création et coordination de séminaires et congrès



En gestion de budgets :

* Établissement et suivi des budgets prévisionnels et réalisés

* Négociation et rédaction des contrats fournisseurs et partenariats.

* Contrôle et pilotage des moyens financiers internes



Mes compétences :

Travail en équipe

Dynamisme