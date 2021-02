Valérie VOLLARD

Bonjour à vous,



Je suis actuellement Cheffe de projet 5Ponts au sein de l'association Les Eaux Vives, à Nantes.



J’ai un fort attrait pour la vulgarisation scientifique avec une activité de veille, d’analyse, de synthèse et de rédactionnel. J’ai surtout apprécié mon travail de recherche sur la médiation culturelle et le handicap en 2012 puis sur la communication d’un organisme à caractère philanthropique en 2013. J’ai d’ailleurs pu mettre à profit ces compétences au sein de la Fondation de France, à l’occasion de la rédaction de documents, anglés à partir d’une veille de l’actualité, dédiés aux projets d’associations dans le champ de la recherche médicale, de l’environnement, de l’éducation, de la culture et de la formation afin de les valoriser auprès des médias.



J’ai encore développé ces compétences lors de la rédaction de demandes de subvention pour l’Association des Paralysés de France (APF). J’ai en effet effectué une veille sur le secteur du handicap en Loire-Atlantique à partir d’échanges avec les bénéficiaires de l’association au plus près des difficultés quotidiennes.



Des actions autour du mécénat, des legs et du crowdfunding m'ont également permis de valoriser les projets des organismes qui souhaitent développer leurs ressources pour contribuer à mettre en œuvre leurs actions. Je prends plaisir à échanger autour des outils et des pratiques de la collecte de fonds en proximité.

À l'APF, au delà des réponses aux appels à projets ciblés, j’ai ainsi contribué à la réflexion d’une stratégie de développement des legs, sur le département. Le travail de communication interne et externe en lien étroit avec l’équipe mais aussi les bénévoles et adhérents très actifs et impliqués ont été la valeur ajoutée de l'expérience.

En 2016, en parallèle de mon emploi, j'ai été bénévole au sein d'un café solidaire situé dans le quartier de Beswick à Manchester (Angleterre) qui accueillait notamment des personnes vulnérables.



La spécialité « espace local et régional » de mon master à finalité recherche et professionnelle ainsi que l’affirmation de Jean-François Tétu, Professeur à l’institut d’études politiques de Lyon : « le local est le creuset de la rénovation politique » confortent mon désir d’agir en proximité.





