Valerie WALLEZ

Originaire du nord de la France, j'adore les voyages, le badminton, la natation et je suis une heureuse maman d'une merveilleuse petite fille née en 2009, et d'un adorable petit garçon né en 2010.

Côté professionnel, je suis ingénieur chimiste, docteur en pharmacochimie, employée en tant que docteur de recherches pendant plus de 10 ans chez Adrinord pour les Laboratoires Servier.

En 2008 j'ai obtenu le diplôme du mastère spécialisé en management de la sécurité et des risques industriels.

Je travaille depuis septembre 2011 chez Assystem EOS à Belfort pour le compte duquel j'ai réalisé différentes missions chez Alstom Power.



Mes compétences :

Chimie

Communication

Environnement

Hygiène

Organisée

Sécurité

Gestion de projet

Planification de projet

Logistique