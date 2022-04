Thierry TAVERNE

Des années d'expérience dans la recherche pharmaceutique de haut niveau dans l'industrie pharmaceutique en lien avec les universités (Tuteur en alternance) ont été mises à profit pour continuer mes activités de consultant en Drug Design, ET de développer mes activités de professeur de chimie et de biochimie/physiologie et toxicologie nutritionnelle.

Créatif et pédagogue, ma passion pour la chimie médicinale a été mise à contribution dans des domaines variés de la recherche en synthèse organique et pour l'enseignement de la chimie/biochimie en interface avec les métiers de l'alimentation et de la santé.

Ce qui me plait:

- Innover, optimiser la synthèse organique pour concevoir de nouvelles entités chimiques originales.

- Développer un suivi pédagogique avec une méthodologie spécifique à l'examen ou au concours préparé pour accompagner les élèves sur le chemin de la réussite.

- Transmettre mes connaissances de biochimiste sur le devenir du médicament et de l'aliment dans le corps humain.

Indépendant et rigoureux, je reste à l'écoute d'opportunités de collaborations structurées avec des personnes talentueuses qui cultivent l'excellence, recherchent la perfection, motivent la création de richesses et respectent les valeurs humaines.



Mes compétences :

Chimie médicinale - Biochimie Toxicologie Alimentaire Nutritionnelle - Physiologie - Pharmacochimie - Chimie thérapeutique

Communication et Pédagogie

Management & Tutorat

Hygiène, Sécurité et Environnement

Conception Innovante