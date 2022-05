Valerie WALTON

Une carrière professionnelle autodidacte dans la même entreprise, je finalise aujourd'hui ma reconversion professionnelle dans le domaine des ressources humaines. Je viens d'obtenir la validation de mon Master RGRH.



Très attachée aux valeurs humaines, je souhaite intégrer une entreprise de taille moyenne afin d'évoluer sur tous les métiers RH (gestion du personnel, recrutement, formation, gestion des compétences, etc...)



Mon atout principal : mon expérience sur le terrain en tant que Manager de Production ! La connaissance des attentes des salariés, les difficultés et contraintes des managers dans l'exercice de leur fonction, la conciliation avec les objectifs de l'entreprise, et le maintien d'un bon climat social.





Mes compétences :

Lean Manufacturing

Leadership

Gestion des ressources humaines

Gestion budgétaire

Management

Gestion de la relation client

Recrutement

Gestion de carrière

Gestion de la formation