Valérie WAUTIER

Assistante de Direction Haut Niveau, Anglais, proactive et créative



COMPETENCES



Assistanat classique



- Planifier les tâches et hiérarchiser les priorités

- Suivre des dossiers confidentiels, réaliser et créer des présentations Powerpoint

- Mettre en place et suivre l'organisation administrative (procédures, tableaux de bord, contrats, budgets, notes de frais)

- Gérer les relations entre les directions, services, cadres et employés, avec les partenaires extérieurs

- Prendre les rendez-vous, gérer les relations téléphoniques, courriers, boites emails, déplacements, hébergements

- Gérer les réunions, agendas, comptes-rendus



Communication Événementielle



- Planifier, organiser, réaliser et suivre : soirée de lancement, forum des employés, séminaire, conférence de presse, réunion internationale, production audiovisuelle



Management De Projet



- Identifier et attribuer les missions, rétro planning, budget, indicateurs de performance, mettre en œuvre le projet, créer et suivre les tableaux de bords et d'analyse…



Spécifiques



- Maîtrise bureautique : Microsoft Office 2007 (Word, Excel -tableaux croisés dynamiques, Powerpoint) Outlook, SharePoint, OrgPublisher, SAP, bases de données Oracle, Internet

- Anglais utilisé quotidiennement (845/990 au TOEIC® soit niveau opérationnel supérieur à courant)

- Sténo



Mes compétences :

Powerpoint

Excel

Outlook

Event manager

Organisation d'évènements

Sténographie

Tableaux de bord

Organisation du travail

Médias