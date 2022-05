Valerie WAUTHIER

Passionnée par le commerce, je suis une femme de terrain réactive.

Le recrutement, la formation, le management d'équipes sont des points forts de mon expérience professionnelle.

Manager juste, attentif, dynamique et exigeant; je sais emmener et motiver mon équipe pour atteindre mes objectifs.

Mon expérience de création et d'exploitation en hôtellerie et restauration a permis de renforcer mon sens de l'organisation et des responsabilités.



Mes compétences :

Management

Leadership

Développement commercial