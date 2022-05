Valérie WIPPLER

Plus de 20 ans d'expérience COMMERCIALE B to B

Plus de 5 ans d'expérience FORMATRICE Professionnelle d'adultes ( Commerce-Vente-Communication-Informatique-TRE)

Plus d'1 an d'expérience CONSEILLÈRE A L'EMPLOI

Le périmètre de mes compétences est large,

L'avantage pour vous de très grandes capacités d'adaptation.



Mes compétences :

Encadrement

encadrement commercial

Formation professionnelle

Commerce B2B

Ressources humaines