Valérie ZAPATA

Avec plus de vingt années d'expérience dans le domaine de la restauration, Valérie est une véritable passionnée de cuisine saine, simple et familiale !

De ses voyages à travers le monde, elle a ramené le goût des saveurs exotiques, palettes de senteurs et de couleurs, qu'elle a su ajouter à sa culture du terroir.

Pendant quatre années, Valérie a exercé ses talents aux fourneaux du "café des jardiniers" du Domaine du Rayol (propriété du Conservatoire du Littoral). Là, elle a su régaler des milliers de visiteurs autour de mets simples et de saison, toujours savoureux et conviviaux.