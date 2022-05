Valerio LUCCHESI

Etant Ingénieur Agronome je travaille actuellement pour l’Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes (OEPP/EPPO,Array) en tant que responsable scientifique. J’ai travaillé jusqu’en juin 2013 comme project manager à l'Institut National Recherche Agronomique (INRA) et précédemment j'étais chargé de politique pour la Fédération Internationale des Producteurs Agricoles (FIPA). J'ai été aussi à plusieurs reprises, consultant indépendant (récemment pour l'Institut international pour l'environnement et le développement de Londres, ainsi que pour EuropeAid / Eurostat - Commission Européenne).



Les principales thématiques sur lesquelles j'interviens sont:

•Politiques internationales et européennes de l’agriculture et de l’agro-environnement ;

• Accès au marché des petits producteurs, Economie Verte, Changement Climatique, Biodiversité, Emploi rural & Travail des enfants, Gestions des risques et standards de bien-être animal ;

• Recherche dans le domaine de la durabilité et de la multifonctionnalité de l’agriculture;

• Programmes de coopération dans le domaine des statistiques agricoles (Bilans d’approvisionnement des produits agricoles, Sécurité et qualité alimentaire et de l'agro-environnement, Gestion de la qualité des statistiques agricoles);





Mes compétences:

• Une connaissance approfondie des aspects scientifiques et techniques de l’agro-alimentaires grâce à une formation d’ingénieur agronome (en Italie) et un DESS de l’Institut National Agronomique de Paris / Université Paris Sorbonne;

• La capacité de mener à bien des projets grâce à mon expérience professionnelle comme responsable de la gestion de projets au sein de la Commission Européenne (Eurostat) à Luxembourg, l’Institut pour les politiques Européen de l’Environnement (IEEP) de Londres et Bruxelles (entre autres)

• Une aptitude à la rédaction de documents, de comptes-rendus et de notes de synthèse en rapport aux travaux des groupes de travail ;

• Une capacité à communiquer, à travailler en équipe multiculturelle et à me déplacer dans un contexte professionnel ;

• Gestion des données statistiques, évaluation des méthodologies et assistance à la mise en œuvre de modèles et applications informatiques ;

• Organisation d’ateliers, groupes de travail et sessions de formation.

• Appui institutionnel et renfoncement des capacités ;





Mes connaissances des langues -italien, anglais et notions d’espagnol- sont des atouts.



email: valerio.lucchesi@gmail.com



Mes compétences :

Agriculture

Agroalimentaire

Gestion de projet

Recherche

Environnement