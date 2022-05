Valeriya MORELIERAS

Assistante Commerciale Export, je suis trilingue Anglais, Français et Russe, et j’ai acquis mes expériences professionnelles à l'international (Russie et France).



Mes compétences :

Assistante Commerciale Trilingue

Incoterms 2010

Assistante Commerciale Export

Assistante de direction trilingue

Export

Powerpoint

Assistanat commercial

Traduction anglais français

Excel

Traduction anglais russe

CRM

Prospection commerciale

Bureautique

Gestion de portefeuille clients