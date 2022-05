Valery BOCQUET

De formation universitaire, j'ai commencé ma vie professionnelle en tant qu'enseignant-chercheur à Paris, Toulon et Rennes. Depuis août 2008, je suis biostatisticien au Centre de Recherche Public en santé au Luxembourg.



Mes compétences et expertises:

Modélisation statistique de phénomènes biologiques.

Réalisation de projets statistiques dans les domaines pharmaceutique et santé publique, de la protection des consommateurs et des brevets pour l'Union Européenne.

Chargé de cours dans l'enseignement supérieur et formation adultes

Co-organisateur d'expérimentations physiologiques et sensorielles

Maîtrise courante de l'anglais.



Mes compétences :

RIGOUREUX

Santé

Santé Publique

Statisticien

Voyage