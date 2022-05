Valéry BOROCCO

Diplômé de l'IFAG Montluçon, je bénéficie d'une expérience de plus de 20 ans dans le retail alimentaire et non alimentaire. J'ai alterné les postes opérationnels comme directeur de supermarché et chef de secteur produits frais en hypermarché mais aussi fonctionnels comme chef de produit, category manager, directeur de marché et directeur front office (directeur des ventes et de la formation). Mes domaines de compétence sont dans les achats, la négociation, le développement de produits, la gestion de centres de profit, le développement des ventes, le management à distance et la formation. Sportif de nature, j'ai le goût de la compétition et adore relever les défis.



Mes compétences :

Négociation achats

Management à distance

Développement produit

Direction de centre de profits

Développement des ventes