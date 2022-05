Traitement documentaire et titres de paiement



Mes compétences :

VAX/VMS

FORTRAN

C++

Java

VMS

DCL

Visual Basic 6

UNIX

Microsoft C-SHARP

Compaq/Digital Hardware

WinDev

Visual Basic .NET

VMware

SQL Server Reporting Services

Python Programming

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

Microsoft Access

Linux

C Programming Language

Gestion de produit

Gestion de projet

Support

Administration système