Valery DE MARCH

Entré en 1995, j'ai tout d'abord aidé le responsable de cette entreprise à lever des fonds auprès d'investisseurs. J'ai pour cela établi un business plan très détaillé, sur plusieurs années, qui s'est avéré concluant puisque l'opération a rapidement abouti (montant levé : 1,5 MF).



Influencé par mon background juridique et financier, j'ai tout d'abord mis en place les outils de reporting avec les nouveaux associés et plus généralement de suivi de l'activité commerciale de l'entreprise.



Puis mes fonctions ont peu à peu évolué vers plus de marketing, d'abord opérationel, puis de plus en plus stratégique. J'ai eu l'occasion de participer à des négociations de très haut niveau avec des interlocuteurs internationaux (notemment un important contrat OEM avec un acteur majeur et nord-américain du secteur pesant plusieurs milliards de dollars).



En 2005, j'ai souhaité compléter mon apprentissage sur le tas par un Master en Marketing Management afin de renforcer et parfaire mes connaissances en la matière.



Aujourd'hui, je suis en charge des comptes OEM. Ma mission consiste à identifier, approcher et mettre en place un accord cadre avec les fabricants d'imprimantes grand format pour lesquels nous sommes en mesure d'apporter une valeur ajoutée. De 3 comptes OEM en 2005, nous sommes passé à 10 en 2007, parmi lesquels Xerox, Durst, Nur.



Mes compétences :

Animation

Animation réseaux

Business

Business development

Business development manager

Manager

Marketing