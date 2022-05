Valéry DUFOSSEZ

Directeur de Groupe des agences et clubs Premier du Nord-Pas de Calais, Directeur de l'agence Barclays de Lille.

Mes principales missions :

- management commercial des 5 entités Barclays du Nord-Pas de Calais

- management de 19 collaborateurs composés de conseillers patrimoniaux et d'assistantes commerciales

- gestion et développement d'un portefeuille de clients particuliers, professions libérales et TPE, à dominante patrimoniale

- conseils en solutions d'investissement et de financement

- optimisation fiscale et gestion de patrimoine



Mes compétences :

Finance

Bourse

Management

Banque

Gestion de patrimoine