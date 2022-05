Valéry FOURREY

Responsable Marketing opérationnel, je dispose d'une large expérience dans le domaine des produits destinés au second œuvre du bâtiment commercialisés sur des réseaux BtoB ou BtoC pour artisans et particuliers.

De la conception à la mise sur le marché, des offres promotionnelles point de vente à la mise en place d'un site e.commerce, je pilote l'activité marketing d'une équipe de 6 personnes aux profils divers : chefs de produits, assistante marketing, graphistes.



Je suis mobile.



Mes compétences :

Analyses statistiques

Marketing opérationnel

Gestion de projets

Organisation d'évènements

Disponible et rigoureuse