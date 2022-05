Valery GIORZA

Plus de 15 ans d'expérience en marketing, management et ventes à l'international.



Mes différences : une double casquette vente-marketing, un anglais vraiment opérationnel, une expérience d’étude, de vie et de travail à l'international, une pensée multiculturelle, un sourire omniprésent et un optimisme communicatif.



Mes compétences :

Communication : Gestion agences de relation presse, contact journalistes

Evènements: Organisation d'événements revendeurs, trade show, retail, interne, presse

Marketing Groupe: Participation à l’élaboration du plan EMEA et adaptation de campagnes aux marchés locaux

Direct: Création d’outils marketing à destination du réseau et des utilisateurs finaux

2.0: Création & animation réseaux sociaux, newsletters, web content, vidéos produits

Produits : Formation produits, cycle de vie, structure de prix, analyse marché et concurrence

Réseau : Recrutement et animation de réseaux de distribution direct & indirect

Management : Gestion et animation d’équipes en vue de réalisation d’objectifs

Ventes : Identification et développement de potentiels de croissance et relations clients

Stratégie Corporate : Analyse stratégique pour une croissance moyen/long terme de l’entreprise dans son environnement





** Réseau le plus utilisé pour mes contacts:Linkedin **



Mes compétences :

IT

Marketing

Communication

International

Ventes

Community management

Électronique

Business development

Gestion de projet

Management

High tech

Typo3

Relations Presse

Aisance relationelle

Réseaux sociaux

Evénementiel

Sourcing

Web 2.0

Dynamisme