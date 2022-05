Valéry GIROU

Graphiste freelance @blackspirit.org et co-fondateur d'electricstudio.fr et electricnews.fr - Expert digital publishing - Formateur digital publishing (dps, aquafadas...) @Ziggourat formation



Mes compétences :

Digital Publishing

Design graphique

Formation professionnelle

Web design

Stratégie digitale

Adobe Photoshop

PAO

Adobe InDesign

Retouche d'images

Prépresse

Graphisme

Aquafadas

DPS

Direction artistique

Suivi de projet numérique

Final cut pro

Animation html5

Wordpress

Suivi de projet Print

Illustrator

Ergonomie des interfaces tactiles

Ergonomie web

C4D

After effect

Photoshop 3D

ITunes connect

Apple developper

Applications mobiles

Soumission d'application

Design d'interaction

PDF print

Mise en page

Suivi de projet

Adobe Illustrator