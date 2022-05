Valéry GOBET

Je souhaite travailler dans le secteur social et pouvoir accompagner et rassembler une équipe dans l’aboutissement de ses missions. J’ai une expérience de plus de 5 ans au sein du service « prestations familiales » de la MSA Nord/Pas-de-Calais, au cours de laquelle j’ai développé les compétences suivantes : écoute et analyse du besoin client, apprentissage de la législation et suivi de son évolution, adaptation aux changements, sens du travail en équipe.

Ayant effectué mon stage professionnel en tant que manager au sein du Service SocioEducatif (SSE) de la Maison Départemental des Solidarités de Carvin, j’ai eu l’occasion de mesurer l’importance de ce secteur d’activité par rapport à mes valeurs personnelles. J’ai pu développer mes capacités à repérer un dysfonctionnement et à faire adhérer l’ensemble de l’équipe à un nouvel outil grâce à mes qualités relationnelles et à mon sens de l’écoute. Cette première expérience m’a permis de me familiariser avec l’animation de réunions d’équipe, à donner du sens à l’action et à travailler en transversalité avec le Service Social Local (SSL), le service de Protection Médical Infantile (PMI) et la psychologue du site.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Ciel Compta