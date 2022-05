Valéry GUESNÉ

Designer et architecte d'intérieur, j'aime jongler avec les concepts et imaginer des solutions innovantes pour provoquer la surprise et l'intérêt.



J'ai travaillé ces dernières années dans le domaine de l'architecture commerciale (centres commerciaux, showroom, stand, organisation événementielle) où j'ai exercé tour à tour les postes de directeur de création, chargé de développement agence, directeur artistique, créatif multitâche et rédacteur-concepteur.



Outre mes expériences en agences, je mène une activité de créatif en freelance pour satisfaire les besoins de nombreux clients tels que :



ARCANE Concept (Accessite, ADP, Bouygues Telecom, Bpo, Ségécé).

CMDI (ADT Tyco, ITT Flyght)

CRITOM (Locatel, Silvera)

KUBE Exposition (3 chênes, Egis, Lenôtre)

MALHERBE Design (Carrefour)

MJ2 (Indesit, Senoble, Solvay)

MR Création (Gaz de France, GrdF, Harman, Honda, Jamo, JBL, Norauto, Pioneer, Sharp, Sncf, Teleatlas, Toshiba, Vinci)

SISPÉO (La Poste)

TRIANGLE Exposition (Saint Gobain, Suzuki)

Vente Chrono.



Parallèlement, je dessine et produis du mobilier et des accessoires dont certaines pièces ont été remarquées lors d'événements (Salon du meuble et Designers Days à Paris, Biennale du design de Saint Etienne) et d'expositions (Autour du TamTam avec Ora-Ito et Christian Ghion / Design Art Fair avec Matali Crasset, Radi designers et Xavier Veilhan)



Passionné par la création sous toutes ses formes, mon expérience (7 ans) comme enseignant coordinateur en Arts Appliqués - lycée et bac (+1) à (+4) - m'a permis de développer les capacités d'expression et d'organisation indispensables pour l’encadrement de groupes de travail créatifs et la coordination de projets innovants.



Mes compétences :

Design

Directeur artistique