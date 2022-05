Valery LEVESQUE

Je suis technicienne en soins et hygiène des pieds. J'aime être en compagnie de client. Je prends soins des pieds de mes clients, dans le but d'amiliorer leur santé ou de la maintenir. Je peux m'occuper des pieds de tous. Je suis spécialisé dans les disfonction des pieds, ongles incarnés, mycoses(champignons), corp dur ou mou... Je peux traiter les personnes diabéthiques, qui, eux on souvent des difficulté a ce niveau. J'ai plusieurs produit spécialisé pour les pieds. J'utilise beaucoup les produit de Camillen parce qu'ils sont efficace et que je les adores. Points de réflexoligie avec un massage vous attend a la fin de votre traitement. Gatez-vous ou aidez-vous a être bien!



