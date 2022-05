J'ai 31 ans, marié et père d'une petite fille de 3 ans. Je suis originaire d'Haiti ou j'ai vécu jusqu'à l'âge de 20 ans.

Je fais du basket depuis plus de 20 ans, je suis actuellement licencié et j'évolue en championnat départemental division 1.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Bancaire

Assurance

Relations commerciales

Bureautique

Habilitation assurance